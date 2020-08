Barcellona, occhi puntati su Aubameyang: è lui la prima alternativa a Lautaro

Nonostante nelle ultime ore sembra si sia sbloccata la trattativa per il suo rinnovo con l’Arsenal, il futuro di Pierre-Emerick Aubameyang resta argomento centrale sulla stampa sportiva. Come riportato da ABC, l’attaccante gabonese è finito nel mirino del Barcellona come prima alternativa a Lautaro Martinez, attaccante che l’Inter non sembra intenzionata a lasciar partire a buon mercato. L’attaccante dei Gunners è sempre piaciuto ai blaugrana e ora potrebbe tornare d’attualità.