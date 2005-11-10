Sono bastati pochi mesi con la maglia del Borussia Dortmund a Joane Gadou per attirare l'attenzione delle grandi d'Europa. Il difensore centrale francese, acquistato la scorsa estate dal Salisburgo per 20 milioni di euro, si sta imponendo come uno dei giovani più interessanti della Bundesliga. Cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, il classe 2007 ha già collezionato tre presenze con la nazionale maggiore francese, mettendo in mostra notevoli qualità tecniche, intelligenza tattica e duttilità, potendo agire anche sulla corsia destra.

Il Barcellona studia il colpo per l'estate

Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, il Barcellona segue con particolare attenzione l'evoluzione del diciannovenne. Difficilmente il Borussia Dortmund si priverà del proprio gioiello durante la sessione invernale, mentre una cessione al termine della stagione appare uno scenario più concreto. La valutazione del cartellino oscillerebbe tra i 50 milioni di euro indicati dalla stampa spagnola e gli 80 milioni ipotizzati recentemente dai media tedeschi.

Real Madrid e Arsenal sulle tracce di Gadou

La dirigenza blaugrana spera di sfruttare gli ottimi rapporti con il Borussia Dortmund per anticipare la concorrenza. Sul giovane difensore francese, infatti, avrebbero già messo gli occhi anche il Real Madrid e diverse società di Premier League, tra cui l'Arsenal. Si prospetta dunque una vera e propria asta internazionale nella prossima sessione estiva di calciomercato, con il club tedesco pronto a realizzare un'importante plusvalenza ad appena un anno dall'investimento iniziale.