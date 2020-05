Barcellona, ora per arrivare a Pjanic e Lautaro Martinez serve la cessione di Coutinho

Tutto ruota attorno alla cessione di Philippe Coutinho. Arrivato in Catalogna come il giocatore più pagato nella storia del club, il calciatore brasiliano è andato via dopo un anno e mezzo per giocare per due stagioni al Bayern Monaco. Il club bavarese ha però annunciato che non lo riscatterà al termine di questa Bundesliga e ora la palla torna al Barça, che punta a venderlo per 100 milioni di euro per poi dare l'assalto a Miralem Pjanic della Juventus e a Lautaro Martinez dell'Inter. Le due trattative, infatti, nelle ultime ore si sono complicate: per il 'Toro' argentino, Ausilio ha chiesto i soldi della clausola, mentre il brasiliano Arthur s'è opposto a uno scambio con Pjanic.

Nonostante l'impossibilità di imbastire le due operazioni inserendo contropartite tecniche - scrive 'AS' - il Barcellona punta comunque ai due calciatori. Ma le operazioni saranno possibili solo con l'addio di Coutinho, calciatore che in Premier piace a Leicester, Arsenal e, soprattutto, al nuovo Newcastle.