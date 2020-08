Barcellona, ore decisive anche per Suarez: manca la risoluzione, il PSG attende

La storia d'amore tra Luis Suarez e il Barcellona è ormai finita, ma manca ancora la risoluzione del contratto. Questione di ore, visto che i legali dell'attaccante uruguagio stanno cercando una via comune con il club per chiudere il rapporto. Nel frattempo il PSG attende: il club parigino potrebbe sfruttare l'occasione e convincere l'ormai ex blaugrana a trasferirsi in quel di Parigi, per tentare nuovamente l'assalto alla Champions League.