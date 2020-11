Barcellona-Osasuna 4-0, le pagelle: Messi domina, ospiti inesistenti

Barcellona-Osasuna 4-0

Marcatori: 30' Braithwaite, 43' Griezmann, 57' Coutinho, 73' Messi

BARCELLONA

ter Stegen 6,5 - Una parata stupenda e altre più semplici. Attento.

Dest 6 - Bene le due fasi. Non fa mai fatica. (dal 62' Dembele 6 - Un gol annullato e buoni movimenti)

Mingueza 6 - Bene al battesimo in Liga. Sempre attento.

Lenglet 6,5 - Molto bene fino all'infortunio per il quale si teme un lungo stop. (dal 67' Alena 6 - Ingresso positivo a partita ampiamente decisa)

Alba 6,5 - Un assist e tante sgroppate sulla corsia.

De Jong 6,5 - Inizia da centrocampista e termina da centrale difensivo. Giocando peraltro benissimo.

Pedri 5,5 - Un po' spento in mezzo al campo. (dal 46' Busquets 6 - Partita positiva e senza troppi sussulti).

Coutinho 6,5 - Partita di sostanza. Un gol, un paio sfiorati e tanta corsa. (dal 62' Trincao 6 - Si impegna e sfiora anche il gol con un bel sinistro).

Braithwaite 7 - Un gol da bomber consumato e tanto movimento in avanti. Si rivela un ottimo centravanti di scorta. (dal 62' Firpo 6 - Entra bene come terzino).

Griezmann 7 - Un gol straordinario al volo con il sinistro e anche un assist per Coutinho. A tratti si è rivisto il francese devastante del periodo Atletico Madrid.

Messi 7,5 - Quando decide di giocare il Barcellona cambia marcia. Il migliore per distacco e un gol splendido che vale il 4-0 e un'esultanza emozionante dedicata a Diego Armando Maradona.



OSASUNA

Herrera 6 - Subisce 4 gol ma ne evita altrettanti con belle parate.

Roncaglia 5 - Fa fatica per tutta la partita ma il Barcellona è scatenato.

Navas 4,5 - Sbaglia di tutto e di più e l'attacco di casa ne approfitta.

U. Garcia 5 - Distratto e svagato. Diversi errori di posizione. (dal 76' Gallego s.v.)

I, Perez 4.5 - Sulla sua corsia non riesce mai a difendere. In avanti non si vede. (dal 68' Torres 5,5 - Si divora il gol della bandiera calciando sul palo a tu per tu con ter Stegen).

N. Vidal 5 - Fa fatica a fare diga in mezzo al campo.

Oier 5 - Troppi errori. Da un pallone perso in uscita arriva il gol del Barcellona (dal 68' Darko 5,5 - Entra e non cambia l'inerzia).

Jony s.v. - Si fa male quasi subito (dal 23' Cruz 5 - Fa rimpiangere Jony)

Moncayola 5.5 - Spinge, difende e sfiora il gol da centrocampo. Uno dei meno peggio.

Budimir 6 - Un gol annullato per offside e tanta lotta. Almeno ci prova. (dal 76' Barja s.v.)

R. Garcia 5 - Spaesato e poco cercato dai compagni.