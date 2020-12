Barcellona, Ousmane "certificato medico" Dembele: 512 giorni di stop in 4 anni

L'ennesimo stop di Ousmane Dembélé fa discutere in casa del Barcellona. L'esterno ha infatti riportato un'elongazione alla coscia destra e non sarà a disposizione per la sfida contro i bianconeri al Camp Nou, con i tempi di recupero sono stimati in almeno 15 giorni. In quattro stagioni al Barcellona, questo è il nono infortunio muscolare per il francese a cui ne va sommato uno alla caviglia. Complessivamente, riporta COPE.es, si contano ben 512 giorni di stop. Le presenze, fin qui, sono state appena 86 in tutte le competizioni, con 23 reti segnate.