Barcellona, pari col Celta Vigo. Suarez: "Gara vitale, sensazione di grande frustrazione"

Dopo lo stop di Siviglia, il Barcellona si è fermato ancora in trasferta e non è andato oltre il 2-2 contro il Celta Vigo. Altri due punti persi per la squadra di Setien che ora rischia di perdere terreno dal Real Madrid, impegnato domani sera in casa dell'Espanyol: "Era un match vitale per la lotta al titolo", ha ammesso Luis Suarez dopo gara. "Abbiamo giocato un buon primo tempo, creando occasioni, ma nella seconda parte la gara sembrava diversa e il Celta voleva essere più protagonista. La sensazione è di amarezza, di tristezza e frustrazione, perché abbiamo perso due punti". ha aggiunto l'attaccante, autore di una doppietta.

Quello delle trasferte inizia ad essere un problema importante per i blaugrana e a riguardo Suarez ha detto: "Ecco a cosa servono gli allenatori, per analizzare il motivo per cui perdiamo punti importanti lontano da casa, qualcosa che non ci è successo in altre stagioni. Ma anche gli avversari devono essere valutati. Il Celta ha giocatori di alta qualità, sta lottando per la salvezza e ha giocatori come Iago Aspas".