Barcellona, per Depay il club catalano sborserà 30 milioni di euro

Memphis Depay sarà il primo acquisto di Ronald Koeman per il suo Barcellona. Conferme anche da Voetbal International, con il Lione che incasserà 30 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante, il quale firmerà un contratto quadriennale. 26 anni, Depay si è trasferito all'OL nell'estate del 2017 per 16 milioni. La stagione 2020-21 è partita subito forte per lui, autore già di 3 reti nelle prime due giornate.