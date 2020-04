Barcellona, per L'Esportiu il ritorno di Neymar è quasi impossibile

"La dura realtà" titola oggi L'Esportiu. Secondo il quotidiano catalano è praticamente impossibile un ritorno di Neymar al Barcellona per la nuova stagione. Questo a seguito della crisi economica generata dallo stop ai campionati a seguito della pandemia da coronavirus. Meno soldi per i trasferimenti, meno soldi per gli ingaggi. Ricordiamo che i giocatori del Barcellona si sono decurtati lo stipendio del 70% e il Paris Saint-Germain, che lo ha acquistato per 222 milioni nell'estate del 2017 non può permettersi minusvalenze.