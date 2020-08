Barcellona, per Koeman la priorità in attacco è Depay. Ma 40 milioni non basteranno

Ieri la tripletta al Dijon, ma non serviva per convincere Ronald Koeman. Memphis Depay (26) vive un periodo d'oro all'Olympique Lione, è vero, ma l'ex commissario tecnico dell'Olanda lo stima già da tanto, tantissimo tempo. E ha fatto il suo nome alla dirigenza del suo nuovo club, il Barcellona, iscrivendolo alla wishlist per questo mercato. Secondo As, l'ex Manchester United è una vera priorità per Koeman, che lo ritiene il sostituto ideale del partente Suarez, ancor più che Lautaro Martinez. Per Depay il Barça - si legge - sarebbe disposto a mettere sul piatto 40 milioni di euro, ma non di più. Difficilmente basteranno per convincere il presidente francese Jean-Michel Aulas.