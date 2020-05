Barcellona, per Suarez ipotesi MLS: c'è l'Inter Miami di Beckham sulle sue tracce

La scadenza sul contratto dice 2021 ma l'avventura di Luis Suarez a Barcellona potrebbe anche terminare nella prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riporta Marca, sulle sue tracce ci sarebbe l'Inter Miami di David Beckham in MLS. La sua partenza però non è affatto scontata in quanto il club catalano vorrebbe puntare ancora sul suo numero 9 che se giocasse il 60% delle gare nella prossima stagione avrebbe un rinnovo automatico di contratto per un altro anno, fino al 2022.