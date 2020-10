Barcellona, Piqué contro Bartomeu: "Non è stato logico esonerare Valverde"

Gerard Piqué, nel corso della sua lunga intervista concessa a La Vanguardia ha attaccato Josep Maria Bartomeu su molti temi, fra cui l'esonero a stagione in corso di Ernesto Valverde: "Non sapremo mai cosa sia successo ma a me, dopo due Liga vinte ed essendo primo in classifica, mi sembra incoerente esonerare l'allenatore a metà stagione. Non l'ho trovato logico". Sull'influenza avuta dai giocatori: "Noi siamo stati convocati in una riunione e sembrava che dovevamo approvare o disapprovare una scelta, quando in verità noi abbiamo detto: 'Signori, questa è una decisione che dovete prendere voi". Sul troppo potere dei giocatori: "Ci sono delle gerarchie che devono essere ben marcate. Il presidente deve essere al di sopra, poi l'allenatore che deve gestire i giocatori. Quando questa gerarchia si rompe le cose non funzionano. Se i giocatori in qualche momento hanno avuto potere è perché altre persone non hanno voluto esercitarlo". Cosa è successo esattamente? "Ciò che hanno fatto è stato avvisarci prima che succedesse. Non siamo mai stati partecipi di quella decisione".