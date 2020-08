Barcellona, Piqué per il momento resta: futuro incerto, Koeman non risparmia nessuno

La sconfitta per 8-2 contro il Bayern Monaco in Champions ha creato un vero e proprio effetto domino in casa Barcellona. Le partenze di alcuni big erano scontate o quasi, ma il giro di chiamate di Koeman non ha risparmiato nessuno, o quasi. Al momento Gerard Piqué rimane in bilico, anche se proseguirà la sua avventura con il club catalano: nessuno ha contattato il difensore centrale, dunque il 31 agosto si presenterà al raduno. Salvo ulteriori comunicazioni.