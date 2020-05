Barcellona, Piqué: "Ripartire il 12 giugno? Meglio qualche giorno in più per evitare infortuni"

vedi letture

Gerard Pique, difensore del Barcellona, è stato intervistato assieme al presidente della Liga, Tebas, nel corso della trasmissione El Partidazo: "Le misure di precauzione sono buone, dobbiamo rispettare il protocollo per proteggere la nostra salute. Ci sono molti interessi in gioco, e capisco che la Liga deve finire, ha senso. Ho sentito Tebas dire che si tornerebbe a giocare il 12 (giugno, ndr), però non so se basta un solo mese di allenamenti, senza neanche aver disputato amichevoli. Per il bene dello spettacolo, ed evitare infortuni, qualche giorno in più non sarebbe male. Speriamo di poter festeggiare una vittoria abbracciandoci, perché altrimenti sarebbe triste".