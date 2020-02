Barcellona, Piqué si allena: ottimismo per il Clasico. Braithwaite può partire titolare

vedi letture

Due giorni al Clasico: Quique Setién sta valutando per la sfida del "Bernabeu" Braithwaite al centro dell'attacco, affiancato da Griezmann e Messi. Questo quanto emerso dall'allenamento odierno dei blaugrana. Panchina invece per l'enfant prodige Ansu Fati. Nella seduta odierna si è visto Gerard Piqué che si è allenato regolarmente: tutto lascia pensare che il centrale difensivo sarà disponibile. Si è rivisto Jordi Alba, se pur per la prima parte dell'allenamento. Il terzino sinistro non ci sarà, così come saranno assenti Sergi Roberto, Luis Suarezz e Ousmane Dembélé.