Barcellona, Piqué sul futuro di Messi: "Una decisione che dovrà prendere lui"

vedi letture

Nel corso dell'intervista concessa a Sky Sport, il capitano del Barcellona Gerard Piqué ha parlato del futuro di Leo Messi: "Credo che sia un decisione che prenderà lui in base alle sensazione che avrà durante quest'anno. Sappiamo quando sia importante come giocatore e come persona molti di noi hanno un ottimo rapporto con lui, visto che giochiamo insieme da tanti anni. Sarebbe molto difficile se andasse via. Speriamo che possa rimanere, ma è una decisione che deve prendere lui".