Barcellona, Pjanic continua a non trovare spazio. E sui social è criptico

Messaggi criptici da parte di Miralem Pjanic attraverso i social. Il nuovo acquisto del Barcellona sta faticando a inserirsi nella nuova squadra, tanto che nell'ultima partita contro il Betis ha giocato solamente gli ultimi 4 minuti, a risultato acquisito (la partita era sul 4-2 ed è terminata 5-2 per i blaugrana). Eppure quando è stato impiegato, molto poco per la verità, non ha certamente demeritato: quattro spezzoni in Liga per un totale di 75 minuti e tre in Champions per 226', con una media di passaggi andati a buon fine del 94%. Il bosniaco ha pubblicato tre immagini, due delle quali solo in panchina, mascherina al volto e aria tutt'altro che entusiasta. Post accompagnato da un semplice "."