Barcellona, Pjanic contro il Ferencvaros 126 passaggi completati. E' record in Champions

Serata da protagonista per Miralem Pjanic nella vittoria del Barcellona contro il Ferencvaros. L’ex Juventus contro i magiari ha tentato 134 passaggi di cui 126 completati, per quello che è ill miglior bottino del bosniaco in 77 apparizioni in Champions League e il massimo per un giocatore in una singola partita della “coppa dalla gradi orecchie”.