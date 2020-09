Barcellona, Pjanic: "Suarez alla Juve? Non so il suo futuro ma vorrei giocare con lui"

Intervenuto in conferenza stampa, Miralem Pjanic è stato presentato come nuovo giocatore del Barcellona: "Non mi immagino Messi con un'altra maglia, pensavo che tutto sarebbe finito bene. La mia volontà era poter giocare con lui e non avevo dubbi. Circa Suarez, non saprei. È un gran goleador, però non conosco il suo futuro e ciò che vuole. Se dovesse restare sarebbe bello, se dovesse andare alla Juve sono sicuro che verrebbe accolto molto bene. Spero di giocare con lui".