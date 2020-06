Barcellona, prezzo monstre per Ansu Fati: Manchester United già avvisato

vedi letture

Ansu Fati è già un crack, il Barcellona ne è consapevole e per questo non ha intenzione di venderlo subito. Al massimo, secondo il Sunday Express, tra qualche anno potrebbe darlo via per non meno di 355 milioni di sterline. Il Manchester United, uno dei club più interessati all'Under 21 spagnolo, è già stato avvisato.