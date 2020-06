Barcellona, Quique Setien: "Complimenti al Celta, dovevamo gestirla meglio"

Il Barcellona frena a Vigo, venendo ripreso due volte dal Celta Vigo. Quique Setien commenta così il 2-2 del Balaídos: "Ci è mancata la forza per trasformare in gol quanto creato - dice a fine gara il tecnico azulgrana - perchè la nostra superiorità nel primo tempo è stata sufficiente per segnare ancora e affrontare il resto della partita con più tranquillità. Non è una situazione alla quale siamo abituati e speriamo che le cose cambino anche se ci sono aspetti da migliorare. Dovevamo gestire meglio il pallone, abbiamo fatto errori che solitamente non commettiamo però va dato merito all'avversario che ha molta qualità e giocatori determinanti".