Barcellona, Quique Setién: "Dobbiamo fare autocritica. Futuro? Spero di restare, vedremo"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa, Quique Setién ammette di non essere così certo di essere in futuro l'allenatore del Barcellona: "Lo spero, ma non lo so. Vedremo. Sono d'accordo su Messi su alcune cose. Dobbiamo fare molta autocritica e ci sono tante cose da migliorare, altrimenti per noi sarà dura. Non solo in Champions, ma per ogni altro obiettivo. Da quando sono qua ci abbiamo provato ma è stata dura. Ma credo che tante cose siano state fatte bene".