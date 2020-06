Barcellona, Quique Setien sicuro: "Anche il Real Madrid può sbagliare una partita..."

L'allenatore del Barcellona, Quique Setién, ha presentato così in conferenza stampa la sfida di domani contro il Celta Vigo: "Ci aspetta un'altra partita difficile, contro una squadra che si difende bene e che nelle ultime tre uscite è riuscita a mantenere la porta inviolata. Sono convinto però che anche il Real Madrid possa sbagliare una gara e smettere di vincere, i blancos vivono un ottimo momento di forma ma confido in un loro errore così come è successo a noi. Qualsiasi sfida che resta sarà complicata, si deciderà tutto all'ultima giornata", le sue dichiarazioni in vista del 32° turno di Liga.