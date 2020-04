Barcellona, Quique Setien: "Voglio portare a termine il mio contratto e rinnovarlo"

Intervenuto a TV3, il tecnico del Barcellona, Quique Setién ha parlato del suo futuro: "Ho firmato un contratto di un anno e mezzo più opzione sul successivo e la verità è che spero di poterlo rispettare e rinnovare". Arrivato a gennaio, Setién ha guidato i catalani in 12 partite, perdendo in tre occasioni, una di esse è costata l'eliminazione in Copa del Rey. In campionato invece il Barcellona è primo con due punti di vantaggio sul Real Madrid quando mancano 11 giornate alla fine.