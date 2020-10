Barcellona, raggiunto il numero di firme per la mozione di sfiducia contro Bartomeu

I promotori della mozione di sfiducia nei confronti del presidente del Barcellona Bartomeu, hanno comunicato questa mattina di aver raggiunto il numero di firme sufficiente per far prendere in esame da parte del Consiglio dei soci le dimissioni del numero uno del club e del CdA. 16.521 firme per la "Mes que una Mociò", che potrebbe a breve mettere in crisi il "governo" della squadra catalana.