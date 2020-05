Barcellona, Rakitic non farà la pedina di scambio: il croato vuole arrivare a scadenza

Nonostante da tempo si parli di una possibile cessione da parte del Barcellona di Ivan Rakitic, il giocatore non ha nessuna intenzione di mollare i catalani prima del termine del suo contratto nel 2021. Il Barça aveva provato a inserirlo in un eventuale scambio per arrivare a Bernardeschi nel corso della passata estate ma il giocatore non era interessato a vestire la maglia bianconera. Anche nel corso del prossimo mercato il Barcellona avrebbe voluto provare a inserirlo in qualche scambio di giocatori, ma il croato non è intenzionato a dare il via libera perché preferisce arrivare a scadenza e avere il destino nelle proprie mani. A riportarlo è Marca.