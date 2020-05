Barcellona, Rakitic respinge i rumors sull'addio: "Sto bene qui, rispetto il contratto"

Non solo Monchi, ma anche Ivan Rakitic smentisce un suo trasferimento al Siviglia. A Sky Deutschland il centrocampista croato ha dichiarato: "Sono abituato a questo (in riferimento alle speculazioni di mercato, ndr). Sei anni che sono qui ed è sempre così. Ho ancora un contratto e quando firmo un contratto intendo rispettarlo, e se questo non succede per qualche ragione, allora ci siederemo insieme e ne parleremo. Ma al momento sono felice qui e sto pensando ad altro".