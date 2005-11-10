L'attaccante del Barcellona Raphinha, mattatore contro il Deportivo A Coruna con una tripletta nel successo blaugrana per 1-5, ha parlato così dopo la partita come riportato da Marca: "Credo che giocare come attaccante mi abbia fatto prendere il gusto del gol. Onestamente, le cose stanno andando molto bene per me. Quando non segno, per me è davvero dura; finisco per sentirmi più frustrato del solito. La cosa più importante resta sempre la vittoria della squadra, e io sono qui proprio per dare il mio contributo".

"Dopo la sconfitta contro il Madrid - prosegue - ho detto che, in fin dei conti, abbiamo perso solo tre punti: niente di più. La fiducia della squadra non poteva risentirne; dovevamo continuare a lavorare come abbiamo fatto finora. Anche in quelle sconfitte, credo che abbiamo giocato bene. L'importante era mantenere la fiducia che avevamo all'inizio della stagione. Stiamo disputando un'ottima stagione e dobbiamo continuare così, sempre con la stessa fiducia. Non si può controllare il risultato, ma si può controllare ciò che si fa in campo".

In chiusura: "Credo che manchi ancora metà campionato. Può succedere di tutto; ci sono ancora molti punti in palio. È vero, abbiamo un vantaggio leggermente più ampio, ma dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro finché il titolo non sarà matematicamente assegnato, cosa che non accadrà prima di aprile o maggio. Fino ad allora, non darei nulla per scontato; anzi, dobbiamo restare ancora più vigili. Tutte le squadre vorranno batterci e noi non possiamo permetterci il lusso di perdere punti. Conosciamo la qualità dell'Atletico e sappiamo che tipo di partita ci aspetta mercoledì. Con i nostri tifosi al nostro fianco siamo ancora più forti; dobbiamo solo continuare su questa strada."