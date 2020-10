Barcellona-Real Madrid 1-3, Koeman attacca gli arbitri sull'utilizzo del VAR. Il video

Di seguito un estratto della conferenza stampa del tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, dopo il ko casalingo nel Clasico per 3-1. Alla domanda di un giornalista se si sente responsabile per la sconfitta o se crede che l'arbitraggio abbia influito, il tecnico olandese ha dichiarato: "All'arbitro ho detto che spero che un giorno possano spiegare questa faccenda del VAR in Spagna. Perché dopo cinque giornate è stato usato solo contro il Barcellona. Non è stato usato né per il rigore di Messi contro il Siviglia, né per i due falli che secondo me erano da cartellino rosso contro il Getafe. Quindi la mia domanda per l'arbitro era questa: perché il VAR viene usato solo contro il Barcellona?".