Barcellona-Real Madrid 1-3, Zidane: "Felice per i miei dopo ciò che si era detto in settimana"

Di seguito un estratto della conferenza stampa del tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, dopo il successo dei suoi a Camp Nou per 3-1: "Abbiamo fatto una buona partita, giocando peraltro contro una squadra dal gioco arioso, che giocava bene. Credo sia stata una bella gara. Sono felice per i miei giocatori, che alla fine è ciò che conta. Dopo tutto ciò che si era detto in settimana, sono felice per loro. Possiamo essere soddisfatti e goderci questa giornata".