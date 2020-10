Barcellona-Real Madrid, Zidane: "Mi gioco il futuro? Non è la prima volta che si dice questo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Clasico, il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha parlato della sua posizione dopo due sconfitte consecutive: "Se mi gioco il futuro? È quello che si dice. Ma non è cambiato nulla. L'anno scorso la stessa cosa, la mia prima tappa qui uguale. Non cambia nulla. Non devo far altro che lavorare, dare il 100% come ho sempre fatto, del resto". Infastidito dalle critiche? "Le critiche sono normali quando facciamo male. La cosa logica è dire che cambieremo le cose. È sempre stato così. A me le critiche non mi fanno cambiare".