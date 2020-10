Barcellona, retroscena Ansu Fati: in estate rifiutati 150 milioni dal Manchester United

vedi letture

E' ormai il nuovo crack assoluto del calcio mondiale, Ansu Fati, e sul fatto che sia il 2002 più forte in circolazione sta mettendo tutti d'accordo. Oggi lo spagnolo compie 18 anni e in casa Barcellona potrebbero far valere la sua opzione per prolungargli il contratto (che contiene già una clausola di risoluzione di 170 milioni di euro) per un altro anno. As, intanto, fa sapere che il Manchester United è fortemente interessato al giocatore, al punto che la scorsa estate ha messo sul piatto 150 milioni. Offerta rifiutata dal Barça.