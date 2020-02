vedi letture

Barcellona, retroscena Haaland: scartato per le qualità tecniche

Martin Braithwaite è l'ultimo acquisto del Barcellona, corso ai ripari sfruttando una deroga concessa dalla Federcalcio spagnola alle società che si ritrovano in emergenza. Problema che sarebbe potuto essere risolto molto prima. Secondo quanto riportato da Marca i catalani avevano la possibilità di prendere Erling Haaland e hanno seguito da vicino il norvegese, valutando l'idea di acqusitarlo per farlo crescere allenandosi al fianco di Luis Suarez. Ciò che ha fatto desistere il club dall'acquistarlo sono state le qualità tecniche, soprattutto nel gioco di squadra, non ritenute all'altezza di una squadra come il Barcellona. Con tanti ringraziamenti da parte del Borussia Dortmund che si è assicurato per 20 milioni il giocatore dal Salisburgo, venendo premiato fin qui con 12 reti in 8 partite.