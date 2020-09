Barcellona, rivoluzione quasi completa: mancano 2 cessioni, arrivano Dest e Garcia

vedi letture

La rivoluzione di Ronald Koeman è giunta quasi al termine. Dopo Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Nelson Semedo e Arthur, toccherà a Luis Suarez e Samuel Umtiti fare le valigie e lasciare il Barcellona. Adesso, il club catalano deve necessariamente fare qualche movimento in entrata, soprattutto in difesa e in attacco: come riporta As, i blaugrana sono molto vicini alla chiusura delle trattative per Sergino Dest ed Eric Garcia. Per l'acquisto dei due giocatori saranno reinvestiti subito i 30 milioni arrivati dalla cessione di Semedo al Wolverhampton: il terzino dell'Ajax costerà 20 milioni (che il Barça vuole pagare in due rate diverse), mentre il centrale del City dovrebbe arrivare per 18.