Barcellona, Setien: "Al Bernabeu per vedere il Real Madrid, ma ho parlato molto con Guardiola"

Il tecnico del Barcellona, Quique Setién ha parlato della sua conversazione con Pep Guardiola dopo la partita giocata dal Real Madrid contro il Manchester City e della sua presenza al Bernabeu: “Non sono andato a vedere Guardiola, sono andato a vedere il nostro prossimo rivale, il Real Madrid. Poi abbiamo avuto l'opportunità di parlare per un po' con Guardiola di cose diverse. Avevamo già visto il piano che ha progettato per la partita, ci sono cose che il City ha fatto che potrebbero tornare utili e altre che o non possiamo svilupparle o che non ci interessano".