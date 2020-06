Barcellona, Setien: "Avremmo avuto bisogno di un'altra settimana prima di tornare a giocare"

A pochi giorni dalla ripresa del campionato spagnolo, il tecnico del Barcellona Quique Setien ha ammesso che la squadra forse avrebbe avuto bisogno di un'altra settimana per tornare in forma: "Avremmo avuto bisogno di un'altra settimana per essere davvero in forma ma la squadra sta andando abbastanza bene per il lavoro che abbiamo svolto. Tutti i giocatori sono molto ansiosi e molto motivati ​​a giocare",