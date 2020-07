Barcellona, Setien confermato per il Napoli. Ma la panchina resta traballante

Quique Setién resterà sulla panchina del Barcellona, pre ora. Il tecnico sarà presente per la sfida di ritorno contro il Napoli, in programma l'8 agosto. Non è assicurata al momento la sua conferma anche per la prossima stagione. Il cantabro paga i risultati deludenti, col Barça che ha perso il primo poso in classifica, posizione in cui si trovava quando l'allenatore aveva preso l'incarico. Le parole di Leo Messi al termine della partita contro l'Osasuna, dove criticava apertamente l'atteggiamento della squadra, inoltre pesano notevolmente. Nelle 23 partite sotto la gestione Setién il Barça ha vinto 15 gare, pareggiandone 4 e perdendone 4. Ma soprattutto, oltre alla Liga e la Copa del Rey perse non ha convinto lo stile di gioco della squadra.