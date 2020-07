Barcellona, Setien: "Dobbiamo trovare delle soluzioni per far cambiare le cose"

Conferenza stampa per Quique Setien. Il tecnico del Barcellona ha presentato la sfida di domani contro l'Alaves soffermandosi principalmente sul colloquio col presidente Bartomeu: "E' normale che ci siano incontri di questo tipo, la preoccupazione che tutti abbiamo per il miglioramento c'è ed è evidente. Cerchiamo di trovare soluzioni affinché le cose cambino. Su quello è stato basato l'incontro, affinché le cose cambino per la prossima partita e soprattutto in Champions League. Cerchiamo di unire le nostre forze e prenderci le responsabilità per non aver vinto il titolo. Le dichiarazioni di Messi? E' vero che ci sono cose su cui siamo d'accordo e altre su cui non lo siamo. E' vero, ed ha assolutamente ragione, che se giochiamo male come in alcuni match non vinceremo. Ma abbiamo anche giocato buone partite e se giochiamo come in quel caso, possiamo vincere la Champions. Dobbiamo essere più coerenti e affidabili, questa è la realtà. Se riusciamo a giocare una partita come a Villarreal, ci porterà sicuramente alla vittoria della Champions, dobbiamo essere coerenti, dare il nostro meglio. Se mi sento 'segnalato' da Messi? Niente affatto. Questa è una squadra che è consapevole di ciò che si giocherà, tutti abbiamo bisogno di una pausa, liberare le nostre menti e diventare ciò che questa squadra è stata per molti anni".