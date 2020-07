Barcellona, Setien: "Dovevamo chiuderla prima. Griezmann? Ha chiesto il cambio"

Dopo la vittoria di misura conquistata contro il Valladolid, il tecnico del Barcellona Quique Setien ai microfoni di Movistar TV ha detto: "Alla fine abbiamo sofferto perché la squadra era piuttosto stanca, il Valladolid giocava ad alto ritmo e non siamo riusciti a coprire l'intero campo. Abbiamo dovuto ritirarci e giocare così ci costa di più. Avremmo dovuto risolvere la partita nel primo tempo con due o tre gol che potevamo segnare facilmente. Succede spesso nel calcio, l'ispirazione va e viene, a volte la metti inavvertitamente e in altri, in azioni molto chiare non riesci a far gol. È vero che a Villarreal tutto è andato bene per noi, abbiamo trovato il gol e qui no. Griezmann sostituito? Aveva qualche problema e ha chiesto il cambio. Veniva da cinque gare consecutive, ci stava farlo riposare".