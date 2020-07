Barcellona, Setien e le voci sull'esonero: "Fanno parte del gioco, le accetto e non ci penso"

In Spagna si comincia già a vociferare che Quique Setien potrebbe essere esonerato dal Barcellona in caso di k.o. contro il Villarreal. Alla vigilia della sfida, l'allenatore blaugrana si è soffermato anche sulla sua situazione personale: "Non passo neanche un minuto a pensare a cosa potrebbe accadere se dovessimo perdere. Il match è importante, bisogna tenere alto il livello. Abbiamo lasciato punti per strada, ma tante volte meritavamo di vincere quindi ci sono anche diverse cose positive. Esonero? Non posso controllare le voci, fanno parte del gioco e le accetto. Non spreco neanche un minuto a leggere o ascoltare queste notizie... Devo concentrarmi sul campo".