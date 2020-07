Barcellona, Setien: "Ho sempre avuto il sostegno del club e della squadra"

Dopo il netto successo sul campo dell'Alaves, il tecnico del Barcellona Quique Setien ha parlato alla stampa: "Ho il supporto dello spogliatoio e di tutti. Quando Messi dice che dobbiamo essere autocritici lo capisco perfettamente. Quando devi prendere molte decisioni importanti e giocare tante partite, è normale che tu commetta errori. E la reazione dopo una sconfitta non è la stessa di quando vinci come stasera per esempio. Ho sempre sentito il sostegno del club e della squadra. E se non fosse così prenderei altre decisioni. Ma adesso mi sento benissimo".