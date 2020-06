Barcellona, Setién: "Inizio straordinario. Per De Jong non sembra essere nulla di grave"

Il Barcellona ricomincia con il piede giusto. Quattro a zero agevole al Maiorca al ritorno in campo dopo tre mesi. Al termine del match, Quique Setién, tecnico dei catalani, ha dichiarato: "Per essere stata la prima partita dopo molto tempo, e in queste condizioni, le sensazioni sono positive. C'è sempre qualche aspetto da migliorare, ma siamo stati efficaci e siamo soddisfatti. È stato un inizio straordinario".

Poi un commento sulla necessità di effettuare delle rotazioni nelle prossime partite: "Alcuni giocatori ruoteranno di meno, ma è un discorso che varrà per tutti. Abbiamo qualità a sufficienza affinché queste rotazioni non pesino. De Jong? Ha chiesto lui il cambio: ha avvertito un piccolo fastidio, ma sembra che non si tratti di nulla di grave".