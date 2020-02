vedi letture

Barcellona, Setién: "La sfida col Napoli? Vedo bene la squadra. Messi fa queste cose da 15 anni"

Quique Setién, allenatore del Barcellona, è intervenuto al termine del successo per 5-0 ottenuto sull'Eibar. Ecco le parole del tecnico blaugrana ai microfoni di Marca: "Come vedo la squadra in vista del match col Napoli? Ci sono sempre cose da migliorare, ma la vedo bene. Abbiamo fatto una partita di cui avevamo bisogno, con i quattro gol di Messi".

L'allenatore dei catalani ha analizzato la sfida in tutti i suoi aspetti: "Stavamo aspettando una partita come questa, in cui le cose andavano bene sin da subito. I tre gol al termine di primo tempo ci hanno facilitato le cose. Messi? Fa queste cose da 14 anni e continuerà a farlo. È una garanzia per chiunque".