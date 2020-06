Barcellona, Setien: "Messi il migliore del mondo. Porte chiuse? Sembra un allenamento"

L'allenatore del Barcellona, Quique Setien, ha presentato così in conferenza stampa la sfida di campionato in programma domani contro il Leganés: "Ci aspetta una partita complicata, ma siamo consapevoli di dover continuare a fare punti per mantenere il vantaggio in classifica sul Real Madrid".

Messi?

"Sta bene, l'altro giorno ha segnato e ha fatto altri due assist. I suoi numeri sono astronomici e non possiamo giudicarlo solamente in termini di reti segnate, spesso è suo anche il passaggio decisivo. È il miglior giocatore del mondo e abbiamo la fortuna di poter contare su di lui".

Porte chiuse?

"Sembra un po' un allenamento. È chiaro che preferiremmo giocare coi nostri tifosi sugli spalti, ma dobbiamo adattarci. Speriamo che il Camp Nou vuoto non influisca sulla prestazione della squadra. Giocare senza pubblico ti fa perdere l'essenza del calcio".

Lotta col Real Madrid per il titolo?

"Sarà una bella lotta fino alla fine, sentiamo che né noi né il Real Madrid possiamo sbagliare. Spero che questi due punti di vantaggio siano un vantaggio sufficiente per vincere il titolo".

Luis Suarez?

"Non ho ancora deciso se domani sarà titolare, ancora è solo una possibilità e devo parlarne prima con lui. Bisogna essere cauti, perché non mi piacerebbe perdere un giocatore per quattro partite per non averlo fatto riposare 90 minuti".