Barcellona, Setien: "Non era facile. Fati? Felice per il suo gol, ha fatto molto bene"

vedi letture

Il tecnico del Barcellona Quique Setien ha commentato il successo dei suoi ragazzi per 2-0 contro il Leganés: "Sapevo che non sarebbe stato semplice, loro sanno chiudersi bene e noi non siamo nelle migliori condizioni fisiche. Eravamo partiti bene, poi abbiamo perso qualche pallone di troppo e abbiamo concesso due occasioni da gol. Ma non era facile contro una squadra che si chiude come il Leganés, siamo stati bravi a trovare gli spazi". Sui singoli: "Griezmann fa un lavoro encomiabile, è un giocatore molto importante. Fati? Sono felice per il suo gol, ha giocato 45 minuti ad alto livello".