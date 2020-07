Barcellona, Setien: "Non mi sento ferito dalle parole di Messi, è stato male interpretato"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Barcellona Quique Setien ha parlato delle parole di Leo Messi: "Se mi sento ferito dalle sue parole? No, per niente. Diciamo tutti cose che possono essere male interpretate. La frustrazione è normale in questi momenti, ma non mi interessa. Questa è una squadra che è consapevole di ciò che si giocherà, tutti abbiamo bisogno di una pausa, liberare le nostre menti e diventare ciò che questa squadra è stata per molti anni".