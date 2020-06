Barcellona, Setien: "Non sono soddisfatto. Per il titolo è tutto aperto"

Quique Setién, tecnico del Barcellona, ha commentato il pareggio esterno ottenuto contro il Siviglia: "Non sono soddisfatto, ma un pareggio è sempre meglio che perdere. Per il titolo mancano ancora tante partite, è tutto aperto.Sarà difficile per noi e il Real vincerle tutte. La panchina di Griezmann? Abbiamo pensato che schierare Braithwaite fosse la scelta corretta. Stesso discorso vale per Ansu Fati".