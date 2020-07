Barcellona, Setien: "Possiamo ancora vincere la Liga. VAR da usare in modo omogeneo"

vedi letture

L'allenatore del Barcellona, Quique Setién, ha parlato così in conferenza stampa della corsa per il titolo alla vigilia della sfida con l'Espanyol: "Sono sicuro che possiamo ancora vincere questa Liga, lo dice anche la matematica. Dovremo mantenere la speranza fino alla fine. Più che pensare al Real Madrid dobbiamo concentrarci su di noi e vincerle tutte restando ottimisti".

Le polemiche sul VAR e sul Real Madrid?

"A volte avvantaggia una squadra, altre volte no. A volte sbaglia, a volte prende la giusta decisione. È sempre andata così, c'è sempre una squadra che in un determinato momento viene favorita e un'altra che viene penalizzata. Tuttavia, ci sorprende l'utilizzo del VAR. La stessa identica azione, per esempio, a volte viene rivista, altre volte no. Abbiamo uno strumento straordinario, ma non si sta usando in modo omogeneo. Poi ognuno fa le sue valutazioni e interpretazioni su ciò che sta accadendo...".