Barcellona, Setien: "Puig e Ansu Fati ci hanno dato dinamismo

Quique Setien, tecnico del Barcellona, ha commentato la vittoria ottenuta contro l'Athletic Bilbao: "Gli ingressi di Puig e Ansu Fati hanno migliorato la squadra e ci hanno dato più dinamismo. Nel primo tempo non siamo stati precisi, perdendo troppi palloni. Nella ripresa siamo cresciuti. Sono felice per il gol di Rakitic. Piquè? Non credo l'infortunio sia grave".