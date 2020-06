Barcellona, Setien: "Se decidiamo di far giocare Umtiti allora giocherà..."

Il tecnico del Barcellona Quique Setien ha parlato in conferenza anche di Samuel Umtiti: "Se decidiamo di farlo giocare domani, allora Umtiti giocherà. Ogni giorno migliora sempre di più. E' una decisione basata su ciò che ogni giocatore mi fa vedere in un determinato momento. E’ vero che la sua forma migliorerà ma non dobbiamo dimenticare che è stato infortunato per un po'. Non era allo stesso livello degli altri. Penso che ora stia andando molto bene, sta molto meglio. Ed è probabile che giochi come gli altri".